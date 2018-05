Persona 5 raggiunge le 2.2 milioni di unità distribuite

Nell'ultimo sommario pubblicato da SEGA relativo al recente report finanziario della compagnia, è emerso un nuovo dato relativo a Persona 5, ultimo acclamato capitolo della serie sviluppata da Atlus.

Come possiamo apprendere dai risultati ufficiali, SEGA ha distribuito un totale di 2.2 milioni di copie di Persona 5 in tutto il mondo. Risalendo allo scorso novembre 2017, le unità ammontavano invece a 2 milioni secchi.

Tra le altre informazioni rivelate da SEGA, scopriamo inoltre che Sonic Mania, Sonic Forces e la serie di Total War hanno venduto in maniera soddisfacente durante lo scorso anno fiscale. Per quanto riguarda le nuove uscite, Yakuza Online per PC e mobile arriverà entro la fine dell'anno fiscale corrente (entro il 31 marzo), così come 13 Sentinels: Aegis Rim. La nuova IP del team di Yakuza e Shin Megami Tensei V per Switch non hanno invece alcuna conferma di poter essere pubblicati entro l'anno fiscale 2018.

Persona 5 fu pubblicato inizialmente nel solo mercato giapponese nel settembre del 2016 su console PlayStation 4 e PlayStation 3, per poi giungere anche in Europa e America nel 2017 durante il mese di aprile. Il gioco di Atlus ricevette sin dal lancio numerosi lodi sia parte della critica specializzata che dalla fanbase. Recentemente, è stato eletto come gioco giapponese preferito dai lettori di Famitsu. Ricordiamo inoltre che, Persona 5 The Animation, una serie animata dedicata al gioco, viene trasmessa in Giappone dallo scorso 7 aprile (al momento, non è stata diffusa ancora alcuna informazione riguardo ad un possibile adattamento per i fan occidentali).