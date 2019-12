Persona 5 raggiunge i 3.2 milioni di copie vendute in tutto il mondo

Persona 5 è stato uno dei titoli di punta di questa generazione, premiato da pubblico e critica con voti altissimi (date un'occhiata alla nostra recensione di Persona 5 per approfondire), ed è ancora un prodotto che gode di grande popolarità, visto anche l'arrivo di Persona 5 The Royal e Persona 5 Scramble, che ampliano il mondo di gioco.

A supportare tutti gli elogi ricevuti dal gioco arrivano anche i numeri, che ci fanno capire meglio il successo ottenuto dal videogame di Atlus, e che ha venduto dunque nella sua quinta incarnazione, ben 3.2 milioni di copie in tutto il mondo.

Anche Persona 5 Royal sta spingendo piuttosto bene, con 400.000 copie vendute sul territorio giapponese, e che portano il totale delle unità vendute da tutta la serie in generale alla notevole cifra di 11.1 milioni.

Come detto, Persona 5 è stato pubblicato su PlayStation 4 e addirittura PlayStation 3 in Giappone a Settembre 2016, mentre è arrivato in Occidente solamente l'anno dopo, ad Aprile 2017. Non è ancora stata fissata invece una data d'uscita di Persona 5 Royal nel Vecchio Continente. Che ne pensate del videogioco e del suo successo?