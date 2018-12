Persona 5 Reloaded sarà annunciato prima della fine del 2018?

Come riportato da Personal Central, Atlus ha aggiornato la registrazione del dominio P5R.jp: l'indirizzo è stato registrato ad aprile 2017 dal provider Onamae per conto della compagnia giapponese e adesso la URL punta ad un serve proprietario di Atlus e SEGA.

Una simile mossa sembra suggerire l'imminente annuncio di Persona 5 Reloaded, titolo non ufficiale della Complete Edition di Persona 5, che potrebbe intitolarsi anche Persona 5 Ultimate secondo recenti rumor. In passato Atlus ha utilizzato lo stesso modus operandi per gli annunci di Persona Q2 New Shadow Labyrinth, Persona 3 Dancing in Moonlight e Persona 5 Dancing in Starlight e Catherine Full Body.

Il 30 dicembre andrà in onda in Giappone lo speciale Persona 5 The Animation Dark Sun, durante il quale è previsto l'arrivo di nuove informazioni sul concerto Persona Super Live 2019 e a questo punto non è escluso che la compagnia possa approfittare dell'occasione per il reveal di Persona 5 Reloaded, in arrivo probabilmente anche su Nintendo Switch. Ne sapremo di più nei prossimi giorni...