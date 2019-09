Persona 5 Royal: annunciata una diretta streaming per la prossima settimana

SEGA e Atlus Japan hanno annunciato che la prossima settimana trasmetteranno un livestream di Persona 5 Royal, riedizione del titolo più venduto della serie. Lo show andrà in onda il 27 settembre alle 20:00 ora locale, le 13:00 in Italia.

La trasmissione vedrà la presenza dei produttori del gioco, di alcuni sviluppatori e di Enako, una delle cosplayer più popolari in Giappone, che vestirà probabilmente i panni di Kasumi Yoshizawa, personaggio che verrà introdotto proprio in Persona 5 Royal.

La riedizione di Persona 5 includerà non solo il nuovo personaggio citato ma anche varie migliorie al gameplay e contenuti aggiuntivi, esattamente come accaduto con Persona 3 Golden e Persona 4 Golden. Atlus ha chiarito che P5 Royal non sarà compatibile con i salvataggi della versione originale, trattandosi di fatto di un gioco con tantissimi contenuti extra difficili da integrare nella versione vanilla.

Persona 5 Royal uscirà il 31 ottobre in Giappone anche in bundle con PS4 e PS4 PRO, il lancio in Occidente è previsto per un generico 2020 ma attualmente non è stata comunicata una finestra di lancio più precisa.