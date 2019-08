Persona 5 Royal: annunciata la finestra di lancio in Occidente!

Atlus aveva già confermato che la nuova versione dell'apprezzato JRPG avrebbe fatto il suo esordio anche in Occidente, ma non era ancora stata offerta una finestra di lancio specifica.

La finestra di lancio di Persona 5 Royal in quest'area geografica era infatti stata indicata come genericamente attesa per il 2020. Ora, arrivano invece dettagli aggiuntivi. Secondo quanto riportato dal portale Gamespot, infatti, sembra che novità in tal senso siano state condivise da Atlus in occasione dell'Atlus Art Show, evento svoltosi presso Los Angeles. Dal palco di quest'ultimo, un breve trailer dedicato al gioco si sarebbe concluso con l'annuncio della finestra di lancio occidentale, fissata per la primavera del 2020. Purtroppo, manca dunque ancora una data di pubblicazione specifica del gioco, il cui esordio è atteso su Playstation 4.



La pubblicazione di Persona 5 Royal in Giappone resta invece attesa, sempre su home console Sony, per il 31 ottobre di quest'anno. Recentemente, la nuova versione del JRPG è tornata a mostrarsi in una ricca galleria di immagini dedicata a personaggi e Persona che troveremo nella versione Royal del gioco. Recentemente, inoltre, il team di sviluppo ha reso disponibili nuovi trailer dedicati a singoli personaggi del gioco. Tra questi, segnaliamo il recente nuovo trailer di Morgana.