Persona 5 Royal: annunciato un nuovo personaggio, Kasumi Yoshizawa

Unisciti ai Phantom Thieves nella loro nuova grande avventura! Questa volta, un nuovo personaggio, Kasumi Yoshizawa, si unisce al team nel nuovo trailer di Persona 5 Royal.

Edizione fisica di Persona 5 Royal

Launch Edition: €59.99

Limited edition SteelBook

Tema dinamico PS4

Bundle digitali

Persona 5 Royal Ultimate Edition €99.99: Include il gioco, tutti i DLC bundles e 6 costume pack

Persona 5 Royal Deluxe Edition €69.99: Include il gioco e Persona 5 Royal Kasumi Costume Bundle

DLC

Kasumi Costume Bundle - €14.99

Battle Bundle - €9.99

Persona Bundle - €9.99

DLC Bundle - €59.99

Preparati per un’esperienza RPG tutta nuova in Persona 5 Royal basata sulla serie pluripremiata, Persona! I Phantom Thieves torneranno con Persona 5 Royal per PlayStation 4 il 31 Marzo, 2020 con le seguenti edizioni: Phantom Thieves Edition, Launch Edition e gli speciali bundle digitali che puoi prenotare da oggi.