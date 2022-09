Persona 5 Royal, Atlus apre i preordini su Nintendo Switch: quali sono i bonus?

Dopo aver mostrato in video Persona 5 Royal su PC e Xbox Game Pass, Atlus conferma l'avvenuta partenza dei preordini del capolavoro JRPG su Nintendo Switch ed elenca tutti i bonus previsti per chi si prepara a indossare i panni dei Ladri Fantasma sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Nella nota diramata da Atlus, il publisher e sviluppatore giapponese ha condiviso tutti i dettagli sui bonus sbloccabili da coloro che effettueranno la prenotazione di Persona 5 Royale su Nintendo Switch in versione digitale o nella 1 More Edition fisica in quantità limitata.

A prescindere dall'edizione preordinata, tutti gli emuli dei Phantom Thieves potranno riscattare un ricco pacchetto digitale che comprenderà al suo interno ben quaranta oggetti provenienti dai contenuti scaricabili pubblicati dal lancio originario del titolo su PS4. Atlus ribadisce inoltre che la Launch Edition fisica verrà proposta all'interno di un cofanetto steelbook esclusivo.

La 1 More Edition di Persona 5 Royal, anch'essa racchiusa in una steelbook esclusiva, comprenderà anche una confezione speciale a tema 'forziere del tesoro', una borsa in stile valigetta di Akechi, delle cornici e stampe artistiche e, ultime ma decisamente non per ordine di importanza, delle Carte dei Tarocchi.

La commercializzazione di Persona 5 Royal è prevista su Nintendo Switch per il 21 ottobre 2022, in contemporanea con l'arrivo del kolossal ruolistico su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.