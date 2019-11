Persona 5 Royal: Atlus ha annunciato novità in arrivo per i giocatori occidentali

Con un enigmatico post pubblicato su Twitter, Atlus ha annunciato l'arrivo di alcune novità per la versione occidentale di Persona 5 Royal. Inoltre sul sito ufficiale del gioco è comparso un timer che indica la data in cui "la verità verrà rivelata".

L'annuncio su Twitter arriva sotto forma di un bigliettino che ricorda lo stile dei Phantom Thieves, il gruppo di vigilanti a cui è affiliato il protagonista di Persona 5 Royal. Il messaggio recità: "A tutti i futuri Phantom Thieves dell'occidente. Rimangono 12 giorni prima che la verità su Persona 5 Royal venga rivelata una volta per tutte". La probabile data di uscita ufficiale verrà quindi svelata il 3 dicembre alle ore 15:00 italiane. Secondo i dati diffusi da Famitsu, Persona 5 Royal ha esordito al primo posto della classifica giapponese, confermando l'ottima fama che gode all'interno della community dei giocatori.

Persona 5 Royal ha fatto il suo debutto il 31 ottobre nel Paese del Sol Levante e il suo arrivo in Europa è previsto per il 2020. Non manca ormai molto per conoscere la data ufficiale, i Phantom Thieves occidentali dovranno pazientare ancora per poco.