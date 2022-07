Persona 5 Royal, Atlus conferma: niente upgrade gratis da PS4 a PS5

Dopo il successo già conquistato sui lidi di PlayStation 4, Persona 5 Royal si prepara al lancio su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, con Atlus impegnata nella realizzazione dei porting.

In vista del nuovo debutto della produzione, attualmente in programma per il prossimo 21 ottobre 2022, la software house giapponese ha inoltre provveduto ad offrire alcuni chiarimenti. In particolare, la divisione nipponica di Atlus ha di recente confermato che i possessori della versione PS4 di Persona 5 Royal non potranno usufruire di alcun upgrade gratuito per l'edizione next-gen. L'unico modo per avere accesso all'avventura dei Ladri di Cuori su PlayStation 5 sarà dunque l'acquisto a prezzo pieno della versione PS5 di Persona 5 Royal.



Una scelta in controtendenza rispetto a quanto proposto dalla maggioranza dei publisher e delle software house in questa fase di transizione generazionale. Al momento, infatti, Atlus non solo non propone un upgrade next gen gratuito, ma nemmeno la possibilità di acquistare un aggiornamento PS5 di Persona 5 Royal stand alone. Non escludiamo che il team giapponese possa in futuro intraprendere un cambio di rotta, ma per il momento queste sono le comunicazioni che giungono dal Sol Levante.

Ricordiamo che Persona 5 Royal arriverà presto anche su Nintendo Switch, così come Persona 4 Golden e Persona 3 Portable.