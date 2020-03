Persona 5 Royal: Atlus pubblica curiose e stringenti regole per lo streaming del gioco

Nella giornata che celebra l'esordio di Persona 5 Royal, versione potenziata e tradotta in italiano di uno degli JRPG più acclamati degli ultimi anni, Atlus ha fornito una serie di linee guida piuttosto curiose per gli utenti che vogliono giocare il titolo in streaming.

Chi ha avuto a che fare con la versione originale di Persona 5 probabilmente ricorda le stringenti restrizioni che hanno accompagnato lo streaming del gioco. Nella nuova versione delle linea guida per Persona 5 Royal, Atlus allarga un po la maglia ma delinea comunque una serie di regole da rispettare nel caso si voglia condividere la propria esperienza di gioco sul web. Come specifica il sito ufficiale infatti, non sarà possibile registrare ed effettuare live di Persona 5 Royal una volta superata la data in-game del 24 Dicembre e quindi sostanzialmente della nuova parte dedicata al terzo semestre del gioco. Una volta raggiunta la fatidica data infatti, il tasto di condivisione su PlayStation 4 verrà addirittura disattivato e non permetterà la cattura di immagini e/o video da condividere su YouTube e Twitch. Inoltre, gli sviluppatori hanno inserito una serie di accorgimenti da tenere a mente:

Contrassegnare in modo adeguato gli spoiler

Inlcudi i loghi dei diritti d'autore © ATLUS © SEGA

Attenersi alle normali linee guida di streaming, come non diffamare il gioco o altri giocatori

Non fare video BGM

Insomma, Atlus riserva un'attenzione particolare alla condivisione dei suoi titoli. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che la recensione di Persona 5 Royal è disponibile sulle pagine di Everyeye.