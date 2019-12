Persona 5 Royal: Atlus svela i contenuti delle edizioni disponibili al lancio

Dopo aver svelato la data di uscita ufficiale di Persona 5 Royal in Europa e Nord America, i vertici di Atlus presentano le diverse edizioni dell'avventura ruolistica dei Ladri Fantasma e illustrano il prezzo e i contenuti previsti come bonus per gli acquirenti delle versioni speciali.

Sulla scorta delle informazioni condivise dal publisher e sviluppatore giapponese, i collezionisti che vorranno comprare una copia di P5R in versione fisica potranno scegliere tra la Launch Edition e la Phantom Thieves Edition. La versione di lancio, proposta al prezzo consigliato di 59,99 euro, comprenderà il gioco racchiuso in una confezione Steelbook e un codice per scaricare un tema dinamico su PS4.

Per quanto riguarda l'edizione Phantom Thieves dal prezzo di 89,99 euro, come da leak di Amazon viene confermata la presenza della Maschera ufficiale di Joker (con relativo supporto), il Collector's Box che comprende la Limited Edition della confezione Steelbook, il tema dinamico PS4, il CD con la Colonna Sonora e l'Art Book ufficiale.

Chi, invece, vorrà optare per le versioni speciali in digital delivery, potrà scegliere tra la Ultimate Edition di Persona 5 Royale (al prezzo di 99,99 euro) che comprende il gioco, tutti i DLC e 6 pack di costumi aggiuntivi, e la Deluxe Edition che, al prezzo di 69,99 euro, offre il gioco completo e il bundle di costumi dedicato a Kasumi. A prescindere dall'edizione standard, speciale, fisica o digitale (scusate la rima!), il lancio di Persona 5 Royal è previsto in Europa per il 31 marzo del 2020 in esclusiva su PlayStation 4.