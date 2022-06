Persona 5 Royal, avvistata la versione Nintendo Switch: annuncio in arrivo?

L'annuncio delle versioni PC e Xbox di Persona 5 Royal, peraltro disponibile gratuitamente per gli abbonati a Xbox Game Pass dal 21 ottobre, ha coronato il sogno di tantissimi giocatori che da anni desideravano mettere le mani sull'acclamato JRPG di Atlus.

Nonostante le richieste, pressanti tanto quelle delle community PC e Xbox, i possessori di Nintendo Switch sono rimasti ancora una volta a bocca asciutta. Con la maggiore diffusione del gioco e la fine dell'esclusività che lo legava alle piattaforme PlayStation, non è ancora chiaro in che direzione andrà ora la sussidiaria di SEGA, e se ci sia anche la piattaforma ibrida nel futuro del JRPG.

Nel frattempo è però stata avvistata un'edizione fisica per Nintendo Switch di Persona 5 Royal nel listino di un retailer svizzero, World of Games. Questo ha immediatamente riacceso le speranze dei fan, e dato adito a nuove speculazioni.

Alla luce di questo avvistamento, alcuni si dicono ottimisti in vista di un possibile annuncio ufficiale che potrebbe arrivare nel corso del nuovo evento Direct di Nintendo. Secondo i rumor più recenti, la casa di Kyoto sta ultimando i preparativi per uno showcase che si dovrebbe tenere il 29 giugno. Al momento non ci rimane che incrociare le dita e sperare che un annuncio arrivo presto.

Ricordiamo che Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable saranno in italiano nella collection in arrivo su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One.