Persona 5 Royal: come è cambiato su Switch? Il confronto con PlayStation 4

Nel mentre pare che alcune versioni fisiche di Persona 5 Royal per Xbox siano già state distribuite, il JRPG di Atlus si appresta ad arrivare anche su Nintendo Switch dopo anni di incessanti richieste da parte dei giocatori. Un primo video confronto ci mostra le differenze grafiche che intercorrono tra l'edizione Switch e quella per Playstation 4.

Come evidenziato all'interno del filmato confezionto dal canale YouTube GameXplain, nel complesso le modifiche apportate a Persona 5 Royal su Switch sembrano essere davvero minime. I pochi cambiamenti visivi sembrano essere abbastanza trascurabili e vanno a modificare semplicemente l'illuminazione generale e la saturazione dei colori. Una differenza sostanziale è costituita dalla risoluzione, che su Switch non tocca i numeri possibili invece su PlayStation 4 (l'interfaccia è però renderizzata in 1080p come sulla console Sony). Dal punto di vista contenutistico, invece, non ci sono da segnalare modifiche, ed il gioco arriverà sulle altre piattaforme esattamente come lo abbiamo conosciuto al suo originale debutto risalente al 2020.

Lasciandovi alla visione del video confronto, vi ricordiamo che Persona 5 Royal, già disponibile su console PlayStation (è stato confermato che non sarà possibile trasferire i salvataggi da PS4 a PS5), arriverà su PC, Xbox Series X|S, Xbox One (disponibile anche tramite abbonamento a Xbox Game Pass) e Nintendo Switch il 21 ottobre.