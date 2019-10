Persona 5 Royal: la cover giapponese svela il peso, ben superiore a quello di P5 originale

Mancano ormai poche settimane poco più di due settimane al lancio in madrepatria di Persona 5 Royal. Grazie all'apertura dei preordini e al reveal della copertina giapponese, possiamo così scroprire le dimensioni in GB dell'avventura ruolistica di Atlus destinata ad approdare in Occidente nel 2020 in esclusiva su PS4.

Come riportato dai colleghi di DualShockers, la cover giapponese di Persona 5 Royal invita tutti i futuri acquirenti della prossima epopea dei Ladri Fantasma a riservare all'incirca 30 GB di spazio sul disco rigido della propria console PlayStation 4 o PS4 Pro.

Il peso della riedizione Royal di P5, qualora il dato dovesse essere confermato anche per la versione occidentale, supererà di ben 10GB le dimensioni della versione originaria di Persona 5. A contribuire a questo sensibile aumento di spazio richiesto su hard disk saranno gli invevitabili miglioramenti apportati sul lato del comparto grafico, con la riformulazione dei modelli poligonali e l'aumento nella risoluzione e nella definizione di texture, sistema di illuminazione, elementi dell'interfaccia ed effetti particellari.

Non meno importanti saranno poi le innovazioni contenutistiche pensate da Atlus per svecchiare l'offerta ludica del kolossal JRPG del 2016, abbracciando sia gli aspetti legati al sistema di combattimento (qui trovate un video sulla nuova meccanica dei Mementos) e alla progressione ruolistica che la componente narrativa. Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore alla notizia, vi ricordiamo che Persona 5 Royal arriverà in Europa e Nord America nel 2020: stando agli ultimi rumor, la data di uscita su PS4 dovrebbe avvenire a marzo 2020.