Persona 5 Royal debutta al primo posto della classifica giapponese

Persona 5 Royal ha venduto 201,448 copie in Giappone nel weekend di lancio, debuttando così al primo posto della classifica giapponese secondo i dati diffusi da Famitsu e relativi al periodo che va dal 28 ottobre al 3 novembre.

Per fare un paragone, Persona 5 ha debuttato in Giappone con 264.793 copie per la versione PS4 a 72.974 copie per l'edizione PS3 per un totale di 337.767 unità vendute al lancio. Ottimi risultati anche per Luigi's Mansion 3 che piazza poco più di 150.000 copie, risultato superiore a quello ottenuto da Luigi's Mansion Dark Moon (110.000 copie) e Luigi's Mansion 3DS (27.000 copie).

Classifica Software Giapponese

[PS4] Persona 5 Royal (Limited Edition Included) (Atlus, 10/31/19) – 201,448 [NSW] Luigi’s Mansion 3 (Nintendo, 10/31/19) – 150,649 [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 51,143 (183,685) [PS4] Call of Duty: Modern Warfare (SIE, 10/25/19) – 37,905 (155,575) [NSW] Mario & Sonic at the Tokyo 2020 Olympic Games (Sega, 11/01/19) – 8,551 (421,548) [NSW] Dragon Quest XI S Echoes of an Elusive Age Definitive Edition – 8,551 (421,548) [NSW] Story of Seasons Friends of Mineral Town (Marvelous, 10/17/19) – 8,266 (90,954) [NSW] Minecraft Nintendo Switch Edition (Microsoft, 06/21/18) – 7,758 (987,202) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 7,233 (2,511,662) [NSW] Super Smash Bros Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 7,109 (3,317,305)

Classifica Hardware Giappone

Nintendo Switch Lite – 66,272 (418,443) Switch – 53,125 (9,378,446) PlayStation 4 – 4,992 (7,159,683) PlayStation 4 Pro – 3,346 (1,307,678) New 2DS XL (including 2DS) – 989 (1,671,114) New 3DS XL – 81 (5,884,938) Xbox One X – 43 (17,269) PS Vita – 41 (5,862,744) Xbox One S – 32 (91,387)

Nintendo Switch Lite guida invece la classifica hardware seguito da Switch standard, PlayStation 4 e PS4 PRO, fanalino di coda per PlayStation Vita (41 pezzi) e Xbox One S con 32 pezzi distribuiti in tutto il paese.