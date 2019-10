Persona 5 Royal ora disponibile in Giappone...e i Phantom Thieves invadono Shibuya!

Dopo il grande successo ottenuto dal JRPG, che al mese di aprile contava circa 2,7 milioni di copie vendute, Atlus porta sul mercato Persona 5 Royal, versione ampliata del gioco originale.

L'attesa produzione è disponibile da oggi, giovedì 31 ottobre, in territorio giapponese, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Per celebrarne il lancio, i vertici di Atlus hanno deciso di organizzare un evento piuttosto peculiare, portando l'intera squadra dei Phantom Thieves direttamente nel cuore della capitale del Sol Levante. La software house ha infatti organizzato la trasmissione dell'intera sequenza di apertura di Persona 5 Royal sugli schermi che troneggiano presso il celebre incrocio di Shibuya, quartiere di Tokyo! La scelta, come saprà chi già conosce il titolo, non è certamente casuale e rappresenta una simpatica trovata per annunciare il ritorno del JRPG sugli scaffali videoludici nipponici! Potete dare uno sguardo allo svolgimento dell'iniziativa direttamente in calce a questa news: l'account Twitter giapponese di Persona ne ha infatti pubblicato un breve filmato!



In chiusura, ricordiamo che il gioco è destinato a raggiungere in futuro anche il Vecchio Continente. SEGA ha infatti confermato con un apposito trailer di Persona 5 Royal che il JRPG arriverà in Europa e Nord America nel corso della primavera 2020.