Persona 5 Royal DLC Pack è gratis su PlayStation Store, fino a ieri costava 60 euro!

Con una mossa a sorpresa, SEGA e Atlus hanno reso gratuito il pacchetto Persona 5 Royal DLC Pack, un contenuto aggiuntivo normalmente venduto al prezzo di 59.99 euro e ora gratis per tutti, scaricabile a costo zero da PlayStation Store.

Ma cosa contiene Persona 5 Royal DLC Pack? Sono inclusi i DLC presenti nei pacchetti Persona 5 Royal Kasumi Costume Bundle, Persona 5 Royal Battle Bundle e Persona 5 Royal Persona Bundle, oltre a sei DLC aggiuntivi.

Attenzione perché il download non include nessuna versione di Persona 5, si tratta solamente di una raccolta di costumi e DLC mentre il gioco completo (in versione standard o Royal) non è incluso e dovrà essere acquistato separatamente. Se invece possedete Persona 5 Royal, questo bundle vi fornirà nuovi costumi e altri contenuti aggiuntivi gratis, niente male se pensiamo al prezzo di partenza di 59,99 euro.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Persona 5 Royal ricordandovi che questa edizione del gioco Atlus è localizzata in italiano, a differenza della versione base che non è stata tradotta nella nostra lingua, dunque si tratta della miglior edizione da scegliere se volete avvicinarvi al mondo di Persona e non avete mai giocato prima a Persona 5.