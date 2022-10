Persona 5 Royal diventa un gioco di carte cooperativo: Atlus annuncia la data d'uscita

Sembra che a Persona 5 Royal i confini videoludici inizino a stare stretti. Dopo l'originale esordio su PS4 a cavallo tra il 2019 ed il 2020, e l'arrivo su PC, PS5, Nintendo Switch e console Xbox previsto per il 21 ottobre 2022, l'apprezzata opera di Atlus potrebbe manifestarsi anche in una forma del tutto diversa.

Tramite una collaborazione con Pandasaurus Games, la compagnia nipponica annuncia un gioco di carte tutto incentrato su Persona 5 Royal; coinvolto nella creazione del card game troviamo inoltre Emerson Matsuuchi, noto per aver creato i giochi da tavolo Century Eastern Wonders e Foundations of Rome.

Al momento, però, le informazioni sul progetto sono ancora molto limitate e non è stata pubblicata alcuna immagine: la pubblicazione del gioco di carte è prevista per il 21 ottobre 2023, con i giocatori che "prenderanno il controllo dei loro Phantom Thieves preferiti e combattere assieme per salvare il mondo in questo card game cooperativo". Per il resto c'è il totale silenzio su quali saranno le meccaniche di gioco, quante saranno le carte ed il numero di utenti massimo che potrà prendere parte alle partite. Con l'uscita distante ancora un anno, Atlus e Pandasaurus Games hanno tutto il tempo per fornire gli aggiornamenti necessari ed attirare così l'attenzione dei fan della serie.

Tornando invece all'ambito videoludico, ricordiamo che non sarà possibile trasferire i salvataggi di Persona 5 Royal da PS4 a PS5, con i giocatori che dovranno quindi ripartire da zero. Ecco inoltre quali sono i bonus preorder di Persona 5 Royal su Nintendo Switch se siete intenzionati a godervi l'avventura ibrida sulla piattaforma Nintendo.