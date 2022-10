Persona 5 Royal, ancora grandi successi: è in cima alle classifiche di Steam

L'arrivo di Persona 5 Royal su altre piattaforme oltre PlayStation 4 non poteva che essere accolto con grande entusiasmo dai fan. L'opera targata Atlus è adesso disponibile su PC, PlayStation 5, Nintendo Switch e console Xbox, e si sta già ritagliando nuove, grandi soddisfazioni a livello commerciale.

Stando a quanto riportato nella classifica dei giochi più venduti su Steam in termini di ricavi, Persona 5 Royal si è imposto molto velocemente piazzandosi in cima alla Top 10, facendo meglio di altri prodotti quali Call of Duty Modern Warfare II e Steam Deck. Il risultato raggiunto è un'ulteriore conferma di quanto le conversioni del celebre gioco di ruolo fossero molto attese anche dagli utenti delle altre piattaforme: Persona 5 Royal è stato pubblicato originariamente solo su PS4, disponibile dall'ottobre 2019 in Giappone e poi distribuito in tutto il mondo a partire da marzo 2020.

A tre anni di distanza dal suo iniziale esordio, dunque, anche i giocatori PC, Xbox e Nintendo possono godersi uno dei migliori JRPG di sempre, come riportato nella nostra recensione di Persona 5 Royal pubblicata in occasione del debutto sulla console old-gen Sony. Se invece siete intenzionati a giocarlo sulla piattaforma ibrida della Grande N, non perdetevi il nostro speciale su Persona 5 Royal per Nintendo Switch, in cui analizziamo a fondo come gira questa specifica versione.