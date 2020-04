Persona 5 Royal: guida al negozio di Jose, dove trovare Fiori e Timbri

Jose è un nuovo NPC di Persona 5 Royal, e gestisce un negozio che offre diversi servizi in cambio di fiori e timbri. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccare e dove trovare il negozio, e dove trovare i fiori e i timbri in modo da accumularli in grande quantità.

Dopo avervi spiegato come sbloccare il terzo semestre di Persona 5 Royal, di seguito vi diciamo tutto quello che c'è da sapere sul negozio di Jose, un'altra delle novità introdotte nella riedizione del Jrpg di Atlus.

Come sbloccare il negozio di Jose in Persona 5 Royal

Incontrerete Joe durante la storia principale, per la precisione il 5/7. Con l'occasione vi presenterà il suo negozio con la relativa mercanzia, e da questo momento in poi potrete fargli visita per acquistare i suoi servizi in vendita, a patto di portargli i fiori e i timbri.

Dove trovare il negozio di Jose in Persona 5 Royal

Il negozio di Jose non si trova sempre nello stesso punto della mappa. Lo incontrerete casualmente in posizioni random, ma sempre e comunque nei Memento. Sarà comunque semplice accorgersi della sua presenza: quando comparirà, verrà posto un segnalino sulla mappa a indicarvi la sua posizione. Mano a mano che andrete a fondo nei piani dei Memento, il negozio di Jose metterà a disposizione nuovi servizi via via sempre più interessanti.

Dove trovare i Fiori in Persona 5 Royal

I fiori possono essere raccolti all'interno dei Memento. Vi basterà esplorare con attenzione i dungeon per trovarne anche un centinaio. Attenzione a un dettaglio importante: i fiori raccolti spariranno una volta lasciato il Memento, quindi ricordatevi di spenderli da Jose prima di uscire.

Dove trovare i Timbri in Persona 5 Royal

Di solito i timbri si trovano vicino all'uscita di ogni piano dei Memento, ma in alcuni casi è possibile trovarli anche all'interno delle stanze, in posizioni nascoste. Il numero di timbri presenti in ogni Memento è fisso: se ne manca qualcuno all'appello, controllate molto bene all'interno delle stanze.

Se avete bisogno di altri consigli per il gioco, non dimenticate di consultare la nostra guida strategica di Persona 5 Royal, con trucchi e consigli utili per diventare dei Ladri Fantasma provetti.