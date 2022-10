Persona 5 Royal: l'italiana Lacie in un cosplay di Panther con la frusta e tuta rossa

Il countdown è quasi giunto al termine. Dopo anni di speculazioni e desideri, verrà esaudita la volontà di tanti giocatori da PC che potranno godersi Persona 5 Royal su Game Pass. È un traguardo importante per il videogioco di Atlus che da oltre un lustro era disponibile soltanto sulle console di casa Sony.

L'acclamatissimo JRPG, uno dei più famosi e importanti del genere, sarà disponibile a novembre su nuove piattaforme, tra cui anche Nintendo Switch. Quindi tanti volti nuovi potranno interfacciarsi con la storia di Persona 5 Royal, ambientato in Giappone, a Tokyo, in un istituto fittizio dove si incontrano i vari protagonisti che di giorno sono semplici studenti, di notte invece diventano i famosi Ladri Fantasma.

Ann Takamaki è una studentessa che entra nel gruppo dei protagonisti. La modella bionda però si trasforma grazie a un costume rosso, una maschera e una frusta che utilizza durante le sue sessioni di incursioni notturne. Questo cosplay di Panther realizzato dall'italiana Lacie mostra tutto lo splendore di questo personaggio con maschera e arma. La foto in basso dimostra che è carica per combattere anche su PC e Nintendo Switch.

