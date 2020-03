Persona 5 Royal: i Ladri Fantasma protagonisti del nuovo trailer in italiano

Atlus ha pubblicato un nuovo trailer in lingua italiana di Persona 5 Royal. Il video è dedicato ai poteri dei Ladri Fantasma, i protagonisti della riedizione di Persona 5 in arrivo su PlayStation 4 il 31 marzo.

Persona 5 si propone come una versione ampliata del già ricchissimo Persona 5. Con nuovi personaggi e ambientazioni, l'amato JRPG di Atlus promette di raccontare in maniera ancora più approfondita le avventure dei Phantom Thieves, i Ladri Fantasma.

Ambientate nella Tokyo dei giorni nostri, le vicende vedranno un gruppo di giovani radunarsi sotto la leadership del protagonista. La squadra sfrutterà il potere di potenti creature note come Persona per contrastare ingiustizie e corruzione, dedicandosi al furto di...cuori! A differenza dell'originale Persona 5, Persona 5 Royal includerà i sottotitoli in italiano.

Ricordiamo che Persona 5 Royal è atteso in esclusiva per PlayStation 4 il 31 marzo 2020 con una Phantom Thieves Edition, una Launch Edition e speciali bundle digitali, tutti disponibili per il pre-order.

Lasciandovi alla visione del nuovo trailer sottotitolato in italiano che potete guardare in cima alla notizia, vi lasciamo con la nostra anteprima di Persona 5 Royal basata sulla nostra prova della demo.