Persona 5 Royal: un leak sul PlayStation Store ha rivelato la data di uscita occidentale?

Secondo un recente leak emerso dal PlayStation Store, il nuovo Persona 5 Royal potrebbe uscire molto presto. Per avere questa conferma non dovremmo aspettare poi molto, dato che Atlus si sta preparando alla grande "rivelazione" di domani.

Sul sito ufficiale degli sviluppatori è infatti in corso un countdown, annunciato circa due settimane fa, che vedrà il suo termine nella giornata di domani, quando Atlus potrebbe svelare la data di uscita occidentale di Persona 5 Royal. Ciò nonostante grazie ad un errore sulle pagine del gioco del PlayStation Store indonesiano e taiwanese è emersa la data del 20 febbraio 2020. La versione di Persona 5 Royal in questione è in lingua inglese/cinese, che dovrebbe corrispondere a quella che verrà commercializzata in occidente. Tutto sembrerebbe portare alla data di uscita sul mercato europeo ed americano, tuttavia il 20 febbraio corrisponde ad un giovedì, data insolita per l'uscita di un gioco. Inoltre il gioco potrebbe uscire in date diverse a seconda del paese di lancio.

Per saperne dovremmo aspettare fino a domani. Intanto Persona 5 Royal ha debuttato al primo postodella classifica giapponese.