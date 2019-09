Persona 5 Royal: location aggiuntive per il tempo libero e novità per la Velvet Room

Si avvicina la data di pubblicazione giapponese di Persona 5 Royal, nuova versione ampliata dell'acclamato JRPG portato sul mercato da Atlus nel corso del 2016.

Nel corso degli ultimi mesi, il team di sviluppo ha offerto aggiornamenti piuttosto frequenti su quelle che saranno le caratteristiche inedite di Persona 5 Royal. Molte informazioni sono state condivise tramite la pubblicazione di "Morgana Report", un format video interamente dedicato al gioco. Nell'ultimo episodio, Atlus ha offerto alcuni dettagli interessanti sulla produzione.

È stato così confermato che in Persona 5 Royal saranno presenti alcune novità per quanto riguarda le attività che il nostro protagonista può svolgere, sia nell'ambito della scuola sia durante il tempo libero. Ad esempio, sarà possibile recarsi presso Nakano e Shinagawa, due quartieri della città di Tokyo. Il video che trovate in apertura, purtroppo disponibile esclusivamente in lingua giapponese, si focalizza su queste novità, offrendo l'opportunità di dar loro un primo sguardo. Un secondo filmato, disponibile in calce alla news, offre invece alcuni dettagli sulle novità che coinvolgeranno la Velvet Room. Qui, il nostro alter ego videoludico avrà a disposizione una nuova meccanica per potenziare i propri Persona, denominata "Fusion Alarm".



In chiusura, vi segnaliamo che recentemente Atlus ha pubblicato due nuovi trailer di Persona 5 Royal ed annunciato la presenza nel gioco del Persona Fafnir.