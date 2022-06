Persona 5 Royal su Nintendo Switch: video confronto con PS4 e console Xbox

A pochi giorni dall'annuncio dell'arrivo di Persona 5 Royal su Xbox Game Pass, l'acclamato JRPG di Atlus si rende protagonista di un'ulteriore comunicazione molto attesa.

Durante il Nintendo Direct Mini di giugno, il colosso giapponese ha infatti presentato il porting di Persona 5 Royal per Nintendo Switch. All'indomani dell'appuntamento targato Grande N, è possibile farsi una prima idea di quella che sarà la performance del titolo sulla console ibrida. Il team di GameXplain ha infatti confezionato un primo video confronto, che mette l'una accanto all'altra le versioni di Persona 5 Royal per PlayStation 4, console Xbox e Nintendo Switch.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato evidenzia una buona performance da parte dell'avventura sull'hardware di Kyoto, anche se alcune differenze spiccano facilmente all'occhio. In particolare, il sistema di illuminazione della Tokyo di Persona 5 appare meno ricco e sfaccettato. Complessivamente, il porting sembra comunque avere diversi assi nella manica per conquistare i fan dei Ladri di Cuori anche su Nintendo Switch.



Il nuovo debutto della versione definitiva del JRPG ambientato nella capitale del Sol Levante, lo ricordiamo, è in programma per il prossimo 21 ottobre 2022, in contemporanea su Nintendo Switch, PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5.