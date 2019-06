Persona 5 Royal, come sicuramente ben sapete se siete dei fan della serie, è una ri-edizione del quinto capitolo che introdurrà un mucchio di novità, come una nuova linea narrativa incentrata sulla studentessa Kasumi Yoshizawa, la funzionalità selfie, tesori inediti da scoprire, una nuova classe di nemici ed eventi con Caroline e Justine.

Chiaramente, includerà anche l'esperienza originale, riveduta e corretta per l'occasione con texture più definite, modelli poligonali di maggior qualità, modifiche all'interfaccia e al bilanciamento. A causa di questi cambiamenti, Persona 5 Royal non sarà compatibile con i salvataggi del gioco originale. A farcelo sapere è stata la stessa Atlus, che ha pubblicato una serie di FAQ sul sito ufficiale. "Dal momento che si tratta di un'esperienza differente rispetto all'originale Persona 5, trasferire i salvataggi e altre cose come le statistiche e il Compendium non è possibile". Per fortuna, Atlus ha trovato un altro modo per ricompensare i giocatori del quinto capitolo: coloro che posseggono i salvataggi di Persona 5 riceveranno dei bonus all'inizio dell'avventura, sebbene la loro natura non sia ancora stata rivelata.

Persona 5 Royal uscirà solo su PS4, ma non temete, potrete trasferire i salvataggi anche se avete giocato la versione PS3 del titolo originale. Stando a quanto dichiarato da Atlus, sarà sufficiente effettuare l'upload nel cloud e avviare a Persona 5 Royal con il medesimo account PlayStation Network. Il gioco rileverà in automatico la presenza dei salvataggi ed elargirà i bonus dovuti.

E per quanto riguarda i DLC? Atlus riferisce che "a causa di ragioni commerciali, potrete continuare ad utilizzare i DLC di Persona 5 in Persona 5 Royal riacquistandoli a "10 yen l'uno". Si tratta di un prezzo simbolico, equivalente a soli 0,08 euro. Prima di salutarvi, ricordiamo che Persona 5 Royal verrà lanciato nel 2020.