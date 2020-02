Persona 5 Royal: le principali novità e differenze rispetto alla versione originale

Il prossimo 31 marzo, Persona 5 tornerà anche in Europa e in esclusiva su PlayStation 4 nella sua versione più completa di sempre, che si fregia del sottotitolo Royal. Le novità e le differenze rispetto all'edizione originaria sono molteplici, pertanto abbiamo ben pensato di fare il punto della situazione e riassumere le più importanti in un unico posto.

Partiamo da quella che, con tutta probabilità, ha fatto maggiormente felici i giocatori del Bel Paese: Persona 5 Royal, forte del successo ottenuto dal quinto capitolo dalle nostre parti, per la prima volta bella serie sarà completamente sottotitolato in italiano. Detto ciò, passiamo alle novità contenutistiche previste.

La prima sarà apprezzabile immediatamente all'avvio del gioco. Persona 5 Royal offrirà una nuova sequenza d'apertura con tanto si accompagnamento sonoro inedito, una traccia intitolata Colors Flying High e cantata da Lyn. Complessivamente, la colonna sonora vanterà ben 20 brani musicali mai sentiti primi, inclusa una nuova musica di battaglia. Con Persona 5 Royal debutta anche una nuova Phantom Thief, Kasumi Yoshizawa, appena trasferitasi in città e intenzionata a compiere una misteriosa missione. La ragazza avrà un importante impatto sulla storia e sui combattimenti (alterna l'utilizzo di una spada a quello di una pistola in stile Winchester). Campeggia inoltre sulla copertina del gioco e sarà protagonista di cutscene inedite. Non solo un nuovo Phantom Thief, Persona 5 Royal presenterà ai giocatori anche un nuovo Confidente, Takuto Maruki, ovvero il consulente della scuola che aiuterà i ragazzi a superare il trauma.

Assieme ai nuovi personaggi, Persona 5 Royal vedrà anche un'espansione della storia, nella forma di un terzo semestre completamente inedito, oltre a una nuova location di Tokyo da esplorare, ovvero Kichijoji. Basato sul quartiere realmente esistente, sarà raggiungibile grazie ad una nuova fermata della metropolitana, e offrirà numerosi nuovi negozi ordinatamente disposti in una galleria commerciale.

Joker, il protagonista, avrà a disposizione un nuovo e funzionale rampino, che potrà utilizzare in determinate punti per accedere a nuove aree dei Palazzi. A proposito di quest'ultimi, sono previsti diverse novità anche al loro interno, come ad esempio una nuova sequenza puzzle nel Palazzo di Kamoshida. Segnaliamo inoltre nemici inediti, un nuovo posto dove socializzare (il café/bar Penguin Sniper), nuovi attacchi partner per Haru, Morgana, Makoto e Ryuji, nuovi eventi sociali per Joker, Akechi e Kasumi, e altro ancora.

Come avete visto, le novità sono molteplici e più che sufficienti ad invogliare all'acquisto anche i possessori della versione originaria. Persona 5 Royal, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 4 il 31 marzo nelle edizioni di lancio e Phantom Thieves. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere l'anteprima di Persona 5 Royal di Icilio Bellanima, che ne ha avuto un assaggio al recente evento londinese organizzato da Atlus.