Persona 5 Royal: nuovo show in streaming in programma ad agosto

Atlus Japan ha annunciato un nuovo streaming di Persona 5 Royal: la trasmissione andrà in onda su YouTube venerdì 2 agosto alle 20:00 ora locale, le 13:00 in Italia.

Durante lo show Atlus svelerà nuovi dettagli sulla riedizione di Persona 5 e mostrerà il primo video gameplay di P5 Royal. Alla diretta prenderanno parte nomi come MC Chiaki Matsuzawa, lo scrittore Mafia Kajita ed il produttore del gioco Kazuhisa Wada.

Persona 5 Royal uscirà in Giappone su PS4 e PS4 PRO il 31 ottobre, Atlus e SEGA hanno confermato che il gioco arriverà anche in Occidente, tuttavia per il lancio in Europa e Nord America dovremmo attendere il 2020, una finestra di lancio più precisa non è stata ancora comunicata.

Lo sapevate? i salvataggi di Persona 5 non saranno compatibili con Persona 5 Royal, come confermato dal publisher in una recente sessione di Domande e Risposte.