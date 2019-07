Persona 5 Royal, il nuovo trailer è dedicato a Morgana e al suo nuovo Persona

Atlus torna a mostrarci nuovamente in azione il suo Persona 5 The Royal, la riedizione dell'apprezzatissimo JRPG pubblicato originariamente su PlayStation 4 nel 2016.

Il filmato in questione, che potete visionare in cima alla notizia e che sfortunatamente è disponibile solo in lingua giapponese, è incentrato sul personaggio di Morgana, comandante in seconda dei Phantom of Thieves of Hearts, e a Diego, ovvero il suo nuovo Persona che apparirà all'interno dell'edizione Royal del gioco. Il trailer, come al solito, alterna le massicce sezioni di dialogo ad alcune scene di combattimento più spettacolari e dinamiche.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Persona 5 The Royal sarà disponibile in Giappone in esclusiva su PlayStation 4 a partire dal 31 ottobre. Il gioco è atteso in Europa e Nord America nel corso del 2020, al momento Atlus non ha comunicato una data di lancio più specifica. Se foste interessati a conoscere maggiori dettagli su Persona 5 Royal vi consigliamo di non perdervi il nuovo show in streaming che Atlus terrà ad agosto.