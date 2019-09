Persona 5 Royal: nuovo trailer per il gioco e presentazione di Joker!

Dopo aver confermato la finestra di lancio di Persona 5 Royal per l'Europa, Atlus ha diffuso due nuovi trailer dedicati all'attesa nuova edizione dell'apprezzato JRPG.

Il primo di questi, che potete visionare direttamente in apertura a questa news, ci offre una panoramica sulla produzione, con sequenze che vedono protagonisti i membri dei Phantom Thieves e diverse ambientazioni che popoleranno l'universo della versione Royal di Persona 5. Il nuovo trailer, purtroppo disponibile esclusivamente in lingua giapponese, ha una durata di circa due minuti e ci consente di vedere in azione anche Kasumi Yoshizawa, nuovo personaggio, assente dall'originale Persona 5. Un secondo filmato, disponibile in calce a questa news, si concentra invece su Joker, che ne è protagonista assoluto. Il giovane leader dei Phantom Thieves, che sarà il nostro alter ego videoludico, si presenta così ufficialmente al pubblico in attesa di Persona 5 Royal.



Ne approfittiamo per ricordarvi che il gioco esordirà il prossimo 31 ottobre esclusivamente sul territorio nipponico. Il JRPG varcherà successivamente i confini del Giappone per raggiungere anche il Vecchio Continente, dove il gioco esordirà su PlayStation 4 nel corso della primavera 2020. Nel corso di un recente evento dedicato proprio a Persona 5 Royal, Sony ha sottolineato l'importanza della serie Atlus.