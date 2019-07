Persona 5 Royal: nuovo trailer per Yusuke Kitagawa, annunciato nuovo streaming

Nel corso dell'E3 2019, il team di Atlus ha condiviso con il pubblico il primo trailer in inglese di Persona 5 Royal, nuova versione dell'acclamato JRPG Persona 5.

Il gioco si presenterà come una versione arricchita del titolo originale, includendo al suo interno anche un intrigante personaggio inedito: la giovane Kasumi Yoshizawa. Torneranno inoltre tutti i membri della banda dei Phantom Thieves. Tra i nostri "ladri di cuori" no potrà mancare Yusuke Kitagawa. Il giovane studente amante dell'arte è infatti il protagonista di un nuovo trailer di Persona 5 Royal, che ci mostra sia scene di vita quotidiana sia sequenze di gameplay dedicate al combattimento. Disponibile ad ora solo in lingua giapponese, il trailer è disponibile direttamente in apertura a questa news.



Sembra inoltre che ulteriori dettagli sul gioco potrebbero emergere molto presto. Atlus ha infatti annunciato tramite Twitter l'imminente trasmissione di un nuovo streaming dedicato a Persona 5 Royal. In particolare, domani giovedì 11 luglio, la software house trasmetterà il terzo "Morgana's Report", appuntamento dedicato alla nuova versione di Persona 5. La live avrà inizio alle ore 18:00 JST, equivalenti alle ore 11:00 del fuso orario italiano.



In attesa di scoprire se l'appuntamento riserverà qualche interessante sorpresa, vi ricordiamo che Persona 5 Royal è atteso su PS4 nel corso del 2020. Recentemente, Atlus ha pubblicato un trailer dedicato ad Anne Takamaki.