Persona 5 Royal PC, un modder ha trovato diversi elementi inutilizzati nel codice di gioco

Grazie al modder e YouTuber Faz, sono emersi nuovi elementi nascosti nella versione PC di Persona 5 Royal. Molti di questi elementi, a quanto pare, saranno disponibili all'interno di quella che lo stesso autore definisce la “Royal’s Cut” mod, nata con l'obiettivo di rendere l'esperienza del giocatore il più completa possibile.

Stando al materiale condiviso dallo stesso Faz sul suo profilo Twitter, gli elementi inutilizzati del gioco sono molto vari. Anzitutto vi è un look alternativo per Joker, il protagonista, proveniente dalla Alpha n.5 del gioco originale. Questo outfit si presenta come una semplice uniforma scolastica a cui è però abbinata una sciarpa. Ancora, troviamo anche una schermata per Persona 5 Royal, proveniente forse dalla beta, e alcuni concept art del titolo Persona 5 Strikers; spazio poi per delle nuove interfacce per il telefonino del protagonista.

Per dare un'occhiata a questi ed altri contenuti tagliati dal gioco, sarà sufficiente aprire il tweet dell'autore che vi proponiamo in calce alla notizia. Lo stesso Faz fa sapere, tra l'altro, di essere riuscito a far funzionare correttamente queste mod su PC.

Il titolo di Atlus continua ad avere, nel frattempo, un grande successo. In una nostra news recente vi abbiamo parlato di come Persona 5 Royal su Steam abbia dominato le classifiche dei titoli più venduti, battendo anche Steam Deck e Call of Duty: Modern Warfare II.

Anche la versione Switch di Persona 5 Royal ha saputo conquistare il pubblico, grazie anche a un comparto tecnico stabile e a un'offerta contenutistica in linea con le aspettative dei fan.