Persona 5 Royal su PC, Nintendo Switch o Xbox? Niente da fare, per un insider

Nel corso del mese di ottobre, il team di Atlus aveva offerto un barlume di speranza, quando - probabilmente per un semplice errore - aveva citato una versione Nintendo Switch e PC di Persona 5 Royal.

Sino ad ora, tuttavia, il colosso giapponese non ha mai ufficializzato alcun debutto multipiattaforma per l'epopea dei Ladri di Cuori. A smorzare gli ultimi barlumi di ottimismo da parte degli appassionati della serie JRPG, ci pensa ora anche una nota insider e dataminer. Attiva in rete come Pan-Hime, quest'ultima, grande appassionata di Persona 5, ha infatti pubblicato un breve Tweet, nel quale condivide alcune informazioni delle quali sarebbe di recente venuta a conoscenza.

In sostanza, afferma l'insider, Persona 5 Royal non sarebbe vincolato alla sola PlayStation 4 (e PlayStation 5, grazie alle funzioni di retrocompatibilità) da nessun accordo di esclusività tra Atlus e Sony. Nonostante questo, prosegue Pan-Hime, la versione ampliata del JRPG non sarebbe comunque destinata a vedere la luce su altre piattaforme. Secondo la dataminer, insomma, non vi sarebbero possibilità di vedere Persona 5 Royal approdare a sorpresa su PC, Nintendo Switch, Xbox One o Xbox Series X|S.



Nonostante i festeggiamenti per il 25° anniversario della serie Persona, che di recente hanno portato all'annuncio di vinili della colonna sonora dei cinque capitoli principali di Persona, i Ladri Fantasma non sarebbero dunque destinati a nuove incursioni al di fuori del mondo PlayStation. Ovviamente, ricordiamo che stiamo parlando di informazioni non confermate: solamente Atlus potrebbe chiarire una volta per tutte il destino di Persona 5 Royal.