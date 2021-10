Persona 5 Royal per PC e Switch citato da Atlus, ma si tratta probabilmente di un errore

Dopo aver riscosso un grande successo su console PlayStation, Persona 5 Royal continua ad essere richiesto a gran voce da altre community di videogiocatori. Sebbene non ci sia stato mai nessuna annuncio ufficiale in merito, Atlus ha citato, molto probabilmente per un semplice errore, le versioni PC e Nintendo Switch del suo acclamato JRPG.

Come potete osservare tramite l'immagine che trovate in calce, la compagnia di sviluppo nipponica ha elencato la lista dei premi che i fan potranno ottenere partecipando all'Atlus-O-Weenie, un contest incentrato sulla realizzazione di costumi tratti dai suoi franchise più noti. Tra le ricompense, viene incluso anche Persona 5 Royal in versione PS4, PC e Nintendo Switch.

Dopo aver scatenato immediatamente le entusiastiche speculazioni dei giocatori, Atlus è in seguito corsa ai ripari con un secondo post che specifica che si è trattato semplicemente di un errore nella stesura dell'elenco. Naturalmente ci atteniamo alle dichiarazioni della casa giapponese, sebbene l'errore abbia continui a destare più di qualche dubbio tra la fanbase e chi vorrebbe giocare per la prima volta l'apprezzato titolo ruolistico.

La serie di Persona ha raggiunto e superato quota 15 milioni di copie vendute in tutto il mondo, ed in tanti si sarebbero aspettati l'annuncio, non ancora avvenuto, di Persona 6 in occasione del 25° anniversario del franchise.