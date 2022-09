Persona 5 Royal su PC e Xbox Game Pass: nuovo video e Requisiti di Sistema

Dopo aver annunciato l'arrivo di Persona 5 Royal su Xbox e PC Game Pass, Atlus condivide l'elenco completo dei Requisiti di Sistema Minimi e Raccomandati su PC accompagnandoli con lo spettacolare 'Take Over Trailer'.

In questa sua nuova edizione, il capolavoro ruolistico firmato dal team Omega Force vede gli utenti interpretare i Ladri Fantasma in un'avventura estremamente profonda, articolata e coinvolgente sia nella narrazione che nel gameplay.

A una prima occhiata, le specifiche elencate da Atlus con la scheda dei Requisiti di Sistema Minimi e Consigliati di Persona 5 Royal su PC non dovrebbero essere un problema per chi desidera giocare al meglio il titolo, a patto ovviamente di scendere a compromessi con la risoluzione e i preset grafici sulle configurazioni hardware più datate.

Persona 5 Royal su PC - Requisiti Minimi (720p a 60fps, setting grafici Bassi)

Sistema Operativo: Windows 10 a 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790, 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1500X, 3.5 GHz

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 650 Ti, 2 GB / AMD Radeon R7 360, 2 GB

Memoria RAM: 8 GB

Spazio su disco: almeno 41 GB

Persona 5 Royal su PC - Requisiti Consigliati (1080p a 60fps, setting grafici Elevati)

Sistema Operativo: Windows 10 a 64-bit

CPU: Intel Core i7-4790, 3.4 GHz / AMD Ryzen 5 1500X 3.5 Ghz

Scheda video: Nvidia GeForce GTX 760, 2 GB / AMD Radeon HD 7870, 2 GB

Memoria RAM: 8 GB

Spazio su disco: almeno 41 GB, preferibilmente su SSD o NVMe

Il lancio di Persona 5 Royal su PC Windows, Xbox One e Xbox Series X/S è previsto per il 21 ottobre 2022, contestualmente all'approdo del kolossal JRPG su Xbox e PC Game Pass e all'uscita del titolo su Nintendo Switch. Sapevate che sono stati appena aperti i preordini della 1 More Edition di Persona 5 Royal?