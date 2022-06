Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable annunciati per Nintendo Switch

Dopo la sorpresa riservata ai fan Xbox, che potranno godersi per la prima volta la serie JRPG (anche su Xbox Game Pass), ecco che Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable si preparano a fare il proprio debutto anche su Nintendo Switch.

Dopo il sospetto avvistamento dei giorni scorsi, nel corso del Nintendo Direct Mini la casa di Kyoto ha finalmente esaudito il desiderio di tantissimi possessori di Switch che non attendevano altro di poter mettere le mani sugli acclamati JRPG di Atlus, ormai lontani dall'essere esclusive PlayStation.

Come potete osservare dando uno sguardo al trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in apertura, Persona 5 Royal sarà pubblicato su Switch il 21 ottobre di quest'anno. Gli altri due capitoli, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable, saranno invece lanciati "prossimamente", esattamente come su PC e console Xbox e PlayStation 5. La saga JRPG di Atlus diventa così a tutti gli effetti multipiattaforma, e siamo curiosi a questo punto di vedere se continuerà ad esserlo con l'arrivo di Persona 6, non ancora annunciato ufficialmente.

Intanto Atlus ha aggiornato il sito ufficiale della serie, fornendo tutti i dettagli relativi ai DLC di Persona 5 Royal in arrivo su PC, Xbox e PlayStation 5.