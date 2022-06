Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable in arrivo anche su PC e PS5

Una delle notizie che più hanno scatenato i fan nel corso dell'Xbox & Bethesda Showcase di ieri è stata sicuramente quella relativa all'arrivo di Persona 5 Royal, Persona 4 Golden e Persona 3 Portable anche sulle console Microsoft. Sembrerebbe però che il trio stia per approdare anche su altre piattaforme.

Un comunicato stampa diffuso da Atlus, infatti, avrebbe confermato che i tre giochi starebbero per arrivare non solo su Xbox One e Xbox Series X|S, ma anche su PC (tramite Steam) e su PlayStation 5. Si tratta di un'ottima notizia per i fan della serie, che potranno liberamente scegliere su quale piattaforma giocare (o rigiocare) i vari capitoli del brand. Non è chiaro al momento se la versione PlayStation 5 di Persona 5 Royal sarà distribuita come aggiornamento gratuito o meno per tutti colo i quali possiedono l'edizione per console di vecchia generazione, ma è probabile che nelle prossime settimane ne sapremo di più.

In attesa di scoprire tutti i dettagli sulle riedizioni dei vari titoli Atlus, vi ricordiamo che Persona 3 Portable e Persona 4 Golden su PC, PlayStation e Xbox saranno in italiano. Per chi non lo sapesse, inoltre tutti e tre i giochi saranno disponibili sin dal day one nel catalogo di Xbox Game Pass per PC e console.