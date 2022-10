Persona 5 Royal piace ai giocatori Nintendo Switch: ottima partenza in Giappone

Lo scorso 21 ottobre Persona 5 Royal ha varcato i confini PS4 per sbarcare non solo su PS5, ma anche sulle console Xbox, su PC e su Nintendo Switch. Su praticamente tutte le piattaforme attualmente in commercio è ora possibile godersi l'amato JRPG di Atlus, che si sta già togliendo nuove soddisfazioni.

Persona 5 Royal è arrivato in cima alle classifiche Steam al momento del suo debutto, ed anche dal Giappone arrivano buoni segnali stando alla nuove charts appena diffuse, relative alla settimana compresa tra il 17 ed il 23 ottobre 2022. Il titolo Atlus esordisce infatti in seconda posizione con 45.998 copie fisiche vendute, dietro soltanto all'ormai immancabile Splatoon 3 che si conferma in prima posizione con ulteriori 66.036 unità piazzate. Sul gradino più basso del podio sale invece Ultra Kaiju Monster Rancher di Bandai Namco. Di seguito la Top 10 completa:

Splatoon 3 (Switch) Persona 5 Royal (Switch) Ultra Kaiju Monster Rancher (Switch) Gran Turismo 7 (PS5) Dragon Quest X Offline (Switch) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) Minecraft (Switch) NieR Automata The End of YoRHa Edition (Switch) Persona 5 Royal (PS5) Dragon Quest X All-In-One Package (Switch)

Anche la versione PS5 di Persona 5 Royal riesce ad entrare in classifica, piazzandosi in nona posizione con 5051 copie vendute. Per quanto riguarda le vendite software, invece, Nintendo Switch OLED resta in prima posizione, seguita a PlayStation 5 in seconda posizione e il modello standard di Switch al terzo posto. A tal proposito, PS5 ha raggiunto le 2 milioni di unità vendute in Giappone, un traguardo tagliato a 101 settimane dal lancio.