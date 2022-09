Persona 5 Royal: ora in preordine su Amazon le edizioni PS5, Xbox One, Series X e Switch

Persona 5 Royal è una riedizione migliorata di Persona 5, il gioco è stato inizialmente rilasciato per PlayStation 4 in Giappone il 31 ottobre 2019, seguito da una versione occidentale il 31 marzo 2020. Il gioco ha ricevuto il supporto per la compatibilità con le versioni precedenti per PlayStation 5 al momento del lancio della console.

Nel giugno 2022, in occasione del 25° anniversario di Persona, è stato annunciato che Persona 5 Royal sarebbe uscito anche su Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Microsoft Windows tramite Steam e Microsoft Store il 21 ottobre 2022. Inoltre, insieme a queste versioni sarebbe stato rilasciato un porting del gioco per PlayStation 5 ed il gioco sarebbe stato reso giocabile sul servizio di abbonamento Xbox Game Pass di Microsoft.

L'edizione fisica, già in vendita per PS4 al prezzo di 28 euro a questo link, ora è preordinabile su Amazon anche per Xbox One, Series X, PS5 e Nintendo Switch, di seguito i link ai preordini:

Preparati per la pluripremiata esperienza GdR nell'edizione definitiva di Persona 5 Royal, che include una miniera d'oro di contenuti scaricabili! Costretto a trasferirsi in un liceo di Tokyo, il protagonista fa uno strano sogno. "Sei davvero un prigioniero del fato. Nel prossimo futuro, la rovina ti attende." Sotto l'incombente obiettivo della "riabilitazione", dovrà salvare gli altri dai desideri distorti indossando la maschera di un Ladro Fantasma.