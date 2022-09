Persona 5 Royal, al via i preordini della 1 More Edition: è esclusiva Atlus Shop

Quando manca poco più di un mese al lancio di Perosna 5 Royal su PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, Atlus ha fatto chiarezza su tutte le edizioni che verranno messe in commercio e ha svelato l'eslusiva 1 More Edition. Scopriamo assieme tutti i dettagli.

A partire dal 21 ottobre, Persona 5 Royal verrà commercializzato in edizione digitale su PC e console, e in edizione fisica esclusivamente su console. Ad affiancarle ci sarà l'esclusiva 1 More Edition fisica, che può essere già pre-acquistata su Atlus Shop in quantità limitate al prezzo di 119,99 dollari nelle versioni per PlayStation 5, Xbox One/Series X e Nintendo Switch.

Persona 5 Royal | I contenuti della 1 More Edition (solo console)

Gioco base Persona 5 Royal

Cofanetto Steelbook esclusivo

Confezione a tema forziere del tesoro

Borsa in stile valigetta di Akechi

Cornici e stampe

Carte dei tarocchi

Trovate un'anteprima dei contenuti nell'immagine di anteprima di questa notizia, mentre se siete interessati vi consigliamo di recarvi sullo shop di Atlus seguendo il link allegato poco sopra. Il publisher, intanto, ci ha fatto sapere che i preordini dell'edizione digitale di Persona 5 Royal sono già attivi su Xbox Store al prezzo di 59,99 euro. Il lancio del gioco, ricordiamo, è fissato per il 21 ottobre 2022, con disponibilità immediata in Xbox Game Pass.