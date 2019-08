Persona 5 Royal presenta in trailer Takuto Maruki: ecco il nuovo personaggio

Il team di Atlus ha reso disponibile un nuovo trailer dedicato a Persona 5 Royal, versione rivista ed ampliata dell'originale JRPG esordito su Playstation 4 in Giappone nel 2016 e nel resto del mondo l'anno successivo.

Il titolo includerà al suo interno diverse novità, tra cui la presenza di personaggi inediti, assenti nella versione originale del gioco. Tra questi, troviamo Takuto Makoto, new entry per Persona 5 che rappresenterà una nuova figura con cui interagire nei panni del protagonista. Il personaggio non sarà infatti giocabile, ma sarà comunque possibile approfondire la sua conoscenza nel corso delle nostre avventure nei panni del leader dei Phantom Thieves.

Incontreremo Takuto Makoto in quanto studenti della Shujin Academy, presso la quale riveste il ruolo di consulente studentesco, apprezzato dagli studenti dell'Istituto per la sua capacità di offrire supporto a chi gli si rivolge. Per introdurre il nuovo personaggio, Atlus ha scelto di pubblicare un trailer dedicato, che è tuttavia attualmente disponibile esclusivamente in lingua giapponese: potete visionarlo direttamente in apertura a questa news.



Persona 5 Royal è ancora privo di una data di pubblicazione precisa al di fuori del Giappone, ma recentemente Atlus ha confermato la finestra di lancio occidentale. Il gioco si è inoltre mostrato in nuove immagini dedicate a personaggi e Persona: siete felici dell'introduzione di figure inedite in Persona 5 Royal?