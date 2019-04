Persona 5 Royal: vi presentiamo in video tutte le novità e i dettagli sul gioco!

Dopo aver annunciato Persona 5 Royal nel corso del mese di marzo, Atlus ha finalmente condiviso maggiori dettagli su questa nuova edizione del celebre JRPG.

Come precedentemente promesso dalla software house, infatti, in data 24 aprile sono puntualmente arrivate nuove informazioni sul progetto. È stato cosi confermato che Persona 5 Royal rappresenta una versione "Reloaded" dell'originale gioco per Playstation 4. Questa riedizione includerà al suo interno un ampio numero di contenuti esclusivi, che andranno ad arricchire ulteriormente l'esperienza di gioco offerta dall'apprezzato JRPG. Tra questi figurano sia miglioramenti tecnici, ad esempio modelli poligonali migliorati e texture più definite, sia novità sul fronte contenutistico, con un focus sul personaggio della misteriosa studentessa Kasumi Yoshizawa. Per tutti i dettagli, vi rimandiamo al nostro video speciale, all'interno del quale vi presentiamo tutte le novità legate a Persona 5 Royal: lo trovate in apertura a questa news, buona visione!



Il gioco esordirà in Giappone già quest'anno, in esclusiva su Playstation 4: la data di pubblicazione è fissata per il 31 ottobre. Non è invece stata fornita una data d'esordio per la versione occidentale, che tuttavia è già stata confermata come in arrivo nel corso del 2020. In chiusura, vi ricordiamo che Persona 5 Royal non è l'unica novità legata al brand di Persona 5: Atlus infatti ha recentemente annunciato Persona 5 Scramble: the Phantom Strikers.