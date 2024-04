Persona 5 Royal a PREZZO STRACCIATO su PS5: l'ultimo sconto è degno dei Ladri Fantasma!

Non bastasse lo sconto da urlo sugli auricolari PlayStation Pulse Explore, su Amazon Italia c'è un'altra promozione a tema PS5 che coinvolge nientemeno che Persona 5 Royale: la riedizione PS5 del capolavoro ruolistico di Atlus non ha mai avuto un prezzo così basso!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA In Persona 5 Royale, l'odissea vissuta originariamente dai Ladri Fantasma nel 2016 assume contorni ancora più epici grazie alla presenza di tantissime migliorie, ottimizzazioni e aggiunte.

Come vi raccontiamo nella nostra recensione di Persona 5 Royal, la nuova versione introduce non solo delle evidenti migliorie tecniche ma anche tantissimi contenuti come nuovi personaggi, un arco narrativo inedito e la richiestissima traduzione in italiano, grazie alla quale è possibile calarsi ancor di più nei panni dei Phantom Thieves e vivere insieme a loro delle esperienze indimenticabili.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che la versione PS5 di Persona 5 Royal è disponibile su Amazon Italia al prezzo sensazionale di 17,09 euro, in sconto del 72% rispetto al prezzo di lancio del capolavoro JRPG di Atlus. Qualora ve le foste perse, sul Canale delle Offerte di Everyeye su Telegram trovate tantissime altre promozioni e ghiotte occasioni di risparmio su videogiochi, accessori, console, periferiche e gadget tecnologici.

