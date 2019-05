Persona 5 Royal: il progetto è affidato a Itoh, direttore di P4 Golden

Nel corso della giornata di giovedì 9 maggio, SEGA e Atlus sveleranno ulteriori informazioni su Persona 5 Royal. Nel frattempo, i rappresentanti della casa di sviluppo e del publisher giapponesi hanno spiegato ai colleghi di Famitsu che il progetto è diretto da Daiki Itoh, l'autore responsabile di Persona 4 Golden.

Stando a quanto descritto da Famitsu (con dichiarazioni riportate e trascritte da DualShockers), il team di sviluppo del nuovo capitolo dell'iconica saga JRPG di Persona vedrà la partecipazione di diverse personalità del settore, ciascuno con competenze tali da garantire ad Atlus la creazione di un titolo capace di soddisfare i gusti e le esigenze del proprio affezionato pubblico, tanto in madrepatria quanto sui mercati occidentali.

Secondo le informazioni offerteci dalla redazione nipponica, oltre alla presenza di Daiki Itoh al progetto di Persona 5 Royal parteciperà anche il character designer Shigenori Seojima e Kazuhisa Wada, supervisore della serie di Persona dal 2016: quest'ultimo assumerà le funzioni e gli incarichi lasciati in sospeso da Katsura Hoshino, recentemente passato tra le fila di Studio Zero.

Sperando quindi di ricevere maggiori dettagli sul titolo il prossimo 9 maggio, vi informiamo che Persona 5 Royal arriverà in Giappone il 31 ottobre di quest'anno, per poi approdare in Europa e Nord America nel 2020, rigorosamente in esclusiva su PlayStation 4 con una completa localizzazione in inglese (e si spera anche in italiano, quantomeno per i sottotitoli dei dialoghi).