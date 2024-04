Persona 5 Royal per PS5, questa volta è quasi REGALATO: lo perderai ancora?

Persona 5 Royal per PS5 questa volta su Amazon è davvero crollato di prezzo. Parliamo infatti di uno sconto del 70%, che abbatte il prezzo fino a 18,22 euro! Davvero un costo ridicolo se si considera il gioco in sé. Persona 5 Royal sarà una nuova sfida anche per i Ladri Fantasma più esperti!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ci troverai tanti personaggi amati, confidenti, e un sacco di luoghi da esplorare con molte opportunità per rafforzare la tuo abilità nel metaverso ma anche nella vita quotidiana.

Persona 5 Royal ha uno stile visivo praticamente unico e mai giocato in precedenza. Inoltre, vanta un'indimenticabile colonna sonora del pluripremiato compositore Shoji Meguro, dunque anche il sound non è lasciato al caso o curato limitatamente come invece accade spesso nei videogame.

Esplora Tokyo, sblocca Persone, sperimenta finali alternativi e molto altro! Potrai anche trovare 40 oggetti usciti in precedenza con contenuti scaricabili in continuazione.

Hai anche la facoltà di scegliere tra il doppiaggio giapponese e inglese.

Ribadiamo dunque l'offerta: sconto del 70%, che abbatte il prezzo a soli 18,22 euro!

