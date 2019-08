Persona 5 Royal: pubblicate nuove immagini per personaggi e Persona!

La sempre attenta community di videogiocatori attivi sul forum RestEra segnala la pubblicazione da parte di Atlus di nuove immagini dedicate a Persona 5 Royal.

Molto variegate, queste ultime includono sia screenshot sia concept art ed hanno per protagonisti ambientazioni, personaggi e, ovviamente, i Persona! Tra questi ultimi, spiccano Diego, dotato di spada e mantello, Agnes, minaccioso Persona simile ad un veicolo, Al Azif, insolito Persona dalla struttura piramidale, e Lucy, imponente dama dall'elaborato abito. I nuovi Persona appartengono rispettivamente ai personaggi di Morgana, Makoto, Futaba e Haru. Anche questi ultimi, insieme al misterioso personaggio di Jose, sono protagonisti di alcune immagini. A completare la galleria di immagini, che potete visionare direttamente in calce a questa news, troviamo poi alcuni screenshot di gioco, che ci illustrano diverse ambientazioni di Persona 5 Royal, tra le quali possiamo riconoscere il noto Cafe Leblanc. Cosa ve ne pare, vi incuriosiscono questi nuovi piccoli antipasti di Persona 5 Royal?



Vi ricordiamo che questa nuova edizione del JRPG di Atlus esordirà in Giappone il prossimo 31 ottobre, su Playstation 4. Il gioco resta atteso anche in Europa nel corso del 2020, ma non è ad ora disponibile una precisa data di pubblicazione. Nel corso dell'E3 è stato condiviso il primo trailer in inglese di Persona 5 Royal, mentre recentemente un nuovo filmato si è concentrato sul personaggio di Morgana.