Persona 5 Royal: pubblicato il video di apertura in giapponese

In occasione del Tokyo Game Show 2019, Atlus e SEGA hanno pubblicato il video di apertura di Persona 5 Royal, riedizione di P5 in uscita a fine ottobre in Giappone e in arrivo nel 2020 in Occidente.

Persona 5 Royal sarà presente alla fiera giapponese in formato giocabile allo stand SEGA/Atlus, i partecipanti al TGS potranno giocare con Persona 5 Royal dal 12 al 15 settembre. Questa riedizione include nuovi contenuti al pari delle riedizioni Golden di Persona 3 e 4, gli sviluppatori hanno confermato recentemente che il gioco non sarà compatibile con i salvataggi dell'originale, "costringendo" così i giocatori a ripartire da zero nell'avventura.

Persona 5 Royal uscirà in Giappone il 31 ottobre su PlayStation 4 e PS4 PRO, il lancio in Europa e Nord America è già stato confermato da SEGA per il 2020, una finestra di lancio più precisa tuttavia non è ancora stata comunicata, probabilmente ne sapremo di più dopo che il gioco verrà pubblicato in Asia.