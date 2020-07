Persona 5 Royal a quota 1,4 milioni di copie vendute: la saga supera i 13 milioni

Originariamente esordito su PlayStation 3 e PlayStation 4, il quinto capitolo della serie Persona si è guadagnato un notevole successo di pubblico e critica, tale da spingere Atlus a riproporre la produzione in una versione definitiva.

Le gesta dei Phantom Thieves hanno così potuto riecheggiare ancora una volta, grazie alla pubblicazione di Persona 5 Royal. Con un intrigante quantitativo di contenuti aggiuntivi, tra i quali spicca un nuovo membro dei Ladri di Cuori, il JRPG ha accompagnato i giocatori in un nuovo viaggio alla scoperta di Tokyo. Forte anche di un supporto ad un più amplio numero di idiomi europei, che ha visto l'introduzione del supporto alla lingua italiana nei sottotitoli, il titolo ha contribuito ad ampliare la community di appassionati che hanno potuto fruire della produzione. Viste le premesse, non ha sorpreso eccessivamente apprendere del successo commerciale di Persona 5 Royal in Europa e Nord America.



Ora, dati più precisi e aggiornati da parte di Atlus quantificano in 1,4 milioni le copie del JRPG vendute in tutto il mondo. Esordito in Giappone già nell'autunno 2019, Persona 5 Royal è stato invece pubblicato in Occidente il 31 marzo 2020. Grazie al successo di quest'ultimo e al successivo lancio di Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers e all'approdo su PC di Persona 4 Golden, la serie di Persona ha inoltre superato le 13 milioni di copie vendute.