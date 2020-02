Persona 5 Royal: rimossi dalla versione occidentale alcuni contenuti ritenuti omofobi

Manca più di un mese all'arrivo di Persona 5 Royal e nelle ultime ore stanno emergendo nuovi dettagli sull'attesissima riedizione del gioco che, per la prima volta nella serie, includerà il supporto all'italiano per quanto riguarda i sottotitoli. Tra le varie novità pare ci sia anche una modifica ad alcune scene ritenute omofobe da numerosi utenti.

Nei dialoghi in questione venivano infatti derisi e mostrati in maniera negativa alcuni personaggi di sesso maschile i cui atteggiamenti tendevano ad essere molto femminili.

Ecco quanto dichiarato a riguardo da Ari Advincula di Atlus, il publisher del titolo:

"Abbiamo deciso di cambiare alcune linee di dialogo che i giocatori non hanno recepito in maniera positiva e, facendo molta attenzione ai feedback ricevuti, le aggiorneremo."

"In quanto localization manager non posso alterare più di tanto ciò che è presente nel gioco. Il nostro team aveva già intuito la problematica quando abbiamo lavorato al gioco la prima volta. Con Royal siamo stati molto più determinati per trovare una soluzione migliore in termini di traduzione."

"Dal nostro canto, è stato richiesto molto sforzo non solo per consultare il dipartimento di produzione, ma anche quello del marketing, così da essere sicuri che il pubblico avrebbe accolto positivamente i cambiamenti apportati e che l'azienda fosse d'accordo sul nostro lavoro."

Vi ricordiamo che la nuova versione del gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 31 marzo 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Oltre all'edizione standard potrete inoltre procedere al preorder dell'esclusiva Phantom Edition di Persona 5 Royal, al cui interno troverete anche una maschera di Joker.

Nel caso foste curiosi di scoprire altri dettagli sul gioco, vi invitiamo a leggere la nostra notizia sulle principali differenze tra Persona 5 e Persona 5 Royal.

Avete già letto la nostra anteprima di Persona 5 Royal in italiano?