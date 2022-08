Persona 5 Royal ruba i cuori ad ottobre, anche su Game Pass: il nuovo trailer

Dopo aver confermato la prossima invasione dei giochi della serie Persona su PC, console Xbox, PS5 e Nintendo Switch, è tempo per i giocatori di dare un nuovo sguardo all'ultima avventura della saga Atlus.

La software house ha infatti pubblicato un nuovo trailer giapponese per Persona 5 Royal, volto a celebrare la riconferma della data di lancio del JRPG sulle nuove piattaforme. L'acclamata avventura dei Phantom Thieves è infatti pronta a sbarcare ancora una volta sul mercato videoludico nella sua versione definitiva. Questa volta, sarà il turno di PC (via Steam), Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, oltre a PlayStation 5. In aggiunta, Persona 5 Royal entrerà a far parte del catalogo del servizio Microsoft, con il titolo incluso su Xbox Game Pass sin dal Day One.

Il filmato, che trovate in apertura a questa news, ribadisce che non sono al momento previsti ritardi per i porting di Persona 5 Royal, il cui debutto resta dunque atteso per il prossimo 21 ottobre 2022 in tutto il mondo. L'avvolgente Tokyo di Persona 5 è dunque pronta a conquistare ancora una volta il pubblico con i suoi intrighi e misteri, in un'avventura a marchio Atlus da vivere a cavallo tra più mondi.